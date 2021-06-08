وزارة الزراعة تستلم 6 مرشات ميكرونية كبيرة لمكافحة الجراد

استلمت وزارة الزراعة اليوم 6 مرشات ميكرونية كبيرة تركب على السيارات من هيئة مكافحة الجراد.

وبين مدير الوقاية الدكتور إياد محمد أن هذه المرشات تعمل بكفاءة عالية في مكافحة الجراد الصحراوي وكل مرش منها يكافح مساحة 100 هكتار اضافة إلى مكافحة حشرات السونة في حقول القمح وحشرات أخرى لافتاً إلى أنه تم تركيبها وتجريبها لوضعها في الخدمة.



وأشار محمد إلى أنه خلال سنوات الأزمة في سورية خرج أكثر من 90 بالمئة من آلات المكافحة من الخدمة وتأتي هذه المرشات لتعويض النقص في آلات المكافحة تلافياً لحدوث أضرار اقتصادية على المحاصيل مستقبلاً.



ولفت محمد إلى العمل على تأمين 5 مرشات أخرى من النوع نفسه و20 مرشاً محمولاً على الظهر و11 ألف ليتر مبيدات ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي.



يذكر أن سورية مشتركة في هيئة مكافحة الجراد والتي يتم من خلالها إعلام الدول المشتركة بشكل مسبق عن أي موجات للجراد متجهة نحوها.