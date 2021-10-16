وزارة الزراعة بالتعاون مع "الفاو" تفتتح سوقاً "ريفية" في البرامكة بـ دمشق

افتتحت وزارة الزراعة اليوم بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" سوقاً "ريفية" لبيع منتجات مشاريع الأسر الريفية بجانب وزارة الزراعة بالبرامكة بدمشق، حيث يضم السوق 72 منتجاً ريفية مصنعاً من قبل 400 أسرة على مستوى المحافظات ويهدف إلى مساعدة هذه الأسر وإحياء المنتجات والمهن الريفية التقليدية وتسويقها وتحويلها إلى مولدات دخل تساعد هذه الأسر على تحسين دخلها ومعيشتها.



وأوضح وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن هذه الأسواق مرتبطة بوحدات إنتاجية تم إحداثها بالتعاون مع منظمة الفاو على مستوى مناطق الإنتاج، وهناك مجموعة من الأسر الريفية التي تصنّع المنتجات وتسوقها إلى الأسواق المنتشرة في المحافظات ومن ثم تعرضها في هذا السوق الذي يتميز بأنه سيجمع كافة المنتجات من جميع المحافظات وإتاحتها للمواطنين بالأسعار التي يحددها المنتِج نفسه برعاية وزارة الزراعة، وهي منتجات مراقبة صحياً وتحمل شهادة اعتماد من قبل وزارة الزراعة حيث تقوم الوزارة بسحب عينات منها بشكل دوري واختبارها في مخبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم منحها شهادة الاعتماد.



وأكد أن الحكومة ككل والقرارات الصادرة عنها مؤخراً دعمت الريف والمنتج الريفي والزراعة بهدف إعادة الألق إليه لاستثمار كافة الموارد الزراعية المتوفرة فيه لتحقيق الأمن الغذائي الريفي والكلي، وشراء هذه المنتجات هو دعم لسياسة الدولة لبناء الريف وإعادة تنميته وتشجيع سكانه على الاستفادة من كل منتج وتصنيعه وتسويقه.



وبين ألفريدو إمبيليا كبير الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في سورية "الفاو" أن وحدة التسويق هذه هي نشاط مشترك ما بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، مضيفاً: إن هذه السوق واحدة من طرق دعم مجموعات النساء الريفيات وتشجيعهن على تسويق منتجاتهن الريفية التقليدية من غذائية ونسيجية وغيرها.



وأوضحت مدير التنمية الريفية الزراعية والأسرية في وزارة الزراعة رائدة أيوب أن المنتج الواحد تعمل به أكثر من أسرة، وهذه الأعداد قابلة للزيادة بشكل يومي، لافتة إلى أهمية افتتاح الصالة بمدينة دمشق كون هذه المنتجات غير متوفرة فيها ومن خلال السوق يتم إتاحتها للمستهلك في العاصمة، لافتة إلى أن أسعار المنتجات رخيصة مقارنة بجودتها.



يشار إلى أن أوقات افتتاح الصالة يومياً من 8 صباحاً حتى 3 مساءً، وبعد فترة قريبة سيكون الدوام فيها لمدة 12 ساعة في اليوم من 8 صباحاً حتى 8 ليلاً.المصدر: رئاسة مجلس الوزراء