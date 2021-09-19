وزارة الداخلية تنفي شن حملة مرورية على الدراجات النارية المنمرة وغير المنمرة

اشارة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شن حملة من قبل المرور على الدراجات النارية المنمرة وغير المنمرة.



أشار رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب إلى أن قانون السير يطبق على كافة المركبات، و الدراجات النارية جزء من هذه المركبات.



حيث ركز على المخالفات العامة والواضحة للدراجات النارية والتي تؤدي الى حوادث مفجعة مثل تجاوز الإشارة الضوئية و المرور بعكس اتجاه السير والانعطاف الممنوع وفتح العادم وتسيير الدراجة على عجلة واحدة و القيادة الرعناء .



وأشار الخطيب إلى أن عدم ارتداء الخوذة هي أيضا مخالفة نظامية نص عليها القانون لحماية سائق الدراجة و يجب تزويد الدراجة بمصابيح أمامية و خلفية تفاديا للحوادث ليلا ،مشيرا إلى أنه يتم حجز الدراجة غير النظامية والتي تسير بدون أوراق ثبوتية.



وبين الخطيب أنه بسبب الظروف والأوضاع الراهنة هناك انتشار كبير للدراجات كوسائل نقل و لكن يشترط التقيد بقواعد و آداب المرور وقوانين السير مبينا أن الغاية هي الالتزام و ليست المخالفة.