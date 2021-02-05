وزارة الداخلية: العثور على الفتاة المفقودة في محلة الميدان بدمشق*

في التفاصيل:



تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول اختفاء فتاة تدعى "سارة" وتبلغ من العمر 13 عاماً واحتمال تعرضهما لعملية خطف من قبل أشخاص مجهولين.



بالتدقيق بالحادثة تبين أنه بتاريخ 2021/2/2 تقدم والد الفتاة بمعروض إلى قسم شرطة الميدان في دمشق حول اختفاء ابنته وعدم تمكنه من التواصل معها.



ومن خلال المتابعة والبحث تمكن قسم شرطة الميدان من العثور على الفتاة المذكورة في منزل أحد أقربائها حيث تبين أنها لم تتعرض لعملية خطف وهي بصحة جيدة وسبب غيابها عن منزل ذويها هو خلافها مع أسرتها حول الدراسة وخوفها من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تم تسليم الفتاة المذكورة إلى ذويها أصولاً.

تؤكد وزارة الداخلية جاهزية الوحدات الشرطية للاستجابة الفورية لأي بلاغ أو شكوى ومعالجته بالسرعة القصوى، وتهيب بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أخبار ملفقة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الذعر والخوف لدى الإخوة المواطنين والمساس بسمعتهم والإساءة لهم، كي لا يتعرض أصحاب هذه الصفحات للمسائلة القانونية.