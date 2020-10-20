وزارة التموين ترفع سعر ليتر المازوت_الصناعي و التجاري الحر

-سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ 180 ليرة سورية وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات كالنقل والزراعة والقطاع العام كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.



بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم قرارا يقضي بتعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية .



كما تم تعديل سعر ليتر البنزين الأوكتان 95 ليصبح 1050 ليرة سورية.



وأكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي بدون أي تغيير أو تعديل ب 180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي قطاعات النقل والزراعة والقطاع العام، كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية، وبقي على سعره ب 135 ليرة سورية .



وجاء تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري، نظرا للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على شعبنا، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار.





الوطن