وزارة التربية تصدر تعليمات التسجيل لامتحانات الثانوية بفروعها كافة لدورة 2021 الثانية

أصدرت وزارة التربية تعليمات التسجيل لامتحانات الثانوية بفروعها كافة لدورة 2021 الثانية؛ حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق لـ 11/7/2021م ولـغـايـة يوم الخميس الموافق لــ 22 /7/ 2021م بما فيها أيام العطل الرسمية وفق الآتي:



- للطلبة النظاميين في مدارسهم.



- للطلبة الأحرار في دوائر الامتحانات بمديريات التربية.



- يتواجد مديرو المدارس وأمناء السر الدوام في مدارسهم طيلة فترة التسجيل.



-يبدأ تقديم طلبات الاعتراض على درجات الطلاب في الدورة الأولى اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى ولمدة خمسة أيام فقط.



-يبدأ تقديم طلبات الاعتراض على عقوبات الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى ولمدة خمسة أيام فقط.



كما حددت التعليمات الطلاب المقبولين للتسجيل في الدورة الثانية كما يأتي:



1- الراسبون في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى.



2- الناجحون في الدورة الأولى، ويرغبون بتحسين ثلاث مواد على الأكثر.



وتعتبر دوائر الامتحانات مسؤولة عن تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم للمرسوم رقم/ 153/تاريخ14/4/2011م والمعدل بالمرسوم رقم/300/تاريخ 12/8/2012م فيما يتعلق بتسجيل الطلاب للدورة الثانية والتقيد بالآتي:



1-لا يحق للطالب الناجح في دورة 2020م وتقدم لدورة 2021م (الدورة الأولى) التقدم لامتحانات الدورة الثانية مهما كانت نتيجته.



2-لا يحق للطالب الناجح في الدورة الثانية من الأعوام السابقة التقدم لامتحانات الدورة الثانية مهما كانت نتيجته.



3-لا يحق للطالب الناجح بعد تطبيق أحكام المرسوم/153/ لعام 2011م والمعدل بالمرسوم /300/ لعام 2012م التقدم إلا مرة واحدة بعد نجاحه الأول، ولا يحق له التقدم بصفة محسن في الدورة الثانية أو في الأعوام التالية.



4-يحق للطالب الناجح قبل تطبيق أحكام المرسوم /153/ لعام 2011م والمعدل بالمرسوم /300/ لعام 2012م ولم يستفد من فرصة الناجح ويعيد وتقدم للدورة الأولى دورة 2021م التقدم للدورة الثانية وفق شروط التقدم.



5-الطالب المتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية الصناعية الراسب في إحدى المواد التي تنقسم إلى قسمين(عملي– نظري) يتقدم للمادة في الدورة الثانية بالقسمين العملي والنظري معاً.



6-يعتبر الطالب راسباً في المادة التي لم يتقدم بها بالدورة الأولى ويحق له التقدم بها في الدورة الثانية وفق شروط التقدم.



7-لا يحق للطالب الراسب من الدورة الأولى في أي مادة أن يدخل امتحان الدورة الثانية محسناً بمادة أخرى.



8-يحق للطالب الذي فُرضت بحقه عقوبة الصفر في المادة التقدم لهذه المادة في الدورة الثانية وفق شروط التقدم.



9-يحتفظ الطالب في الدورة الثانية بنفس رقمه وبنفس المحافظة التي تقدم بها في الدورة الأولى ولا يحق له نقل مركزه الامتحاني.



10-تستوفى من الطلاب رسوم التسجيل المعتمدة وفق الآتي:



طابع مالي + طابع تعليم +طابع الهلال الأحمر +طابع مالي برسم الامتحان قيمته(1000)ألف ليرة سورية من كل طالب نظامي يتقدم للدورة الثانية بصفة (مكمل أو محسن) و(2000) ألفي ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة يتقدم للدورة الثانية بصفة (مكمل أو محسن) وطابع مجهود حربي إضافة للطوابع السابقة.





11-يعتمد في تحديد الطلبة الأوائل مستحقي المكافأة المالية لدورة عام 2021 م وفق أحكام المرسوم رقم/36/لعام 2015م. والمرسوم رقم/153/لعام 2021م.



12-يتم تحديد الطلبة الأوائل المقبولين بالجامعات في مفاضلة الثانوية المهنية بفروعها(الصناعية – التجارية – النسوية) وفق أحكام المرسوم رقم /36/لعام 2015م من الدورة الأولى.





13-يتم الرد على اعتراضات الدورة الأولى (درجة أوعقوبة) قبل بدء امتحان الدورة الثانية ويحق للطالب المستفيد بنتيجة الاعتراض على درجته أو عقوبته ويرغب بالتسجيل للدورة الثانية بصفة محسن أو مكمل تسجيل طلب اكتتابه بغض النظر عن مدة التسجيل أو تعديل المواد التي تقدم للتحسين بها.



14-يحق للطالب الذي سجل لتحسين درجاته في الدورة الثانية ولم يتقدم لأي مادة منها التقدم للدورة الأولى في الأعوام التالية وبجميع المواد.



15-الطالب الناجح في الدورة الأولى وسجل في الدورة الثانية لتحسين درجاته في ثلاث مواد على الأكثر وتقدم في إحدى المواد ولم يتقدم بباقي المواد يعتبر راسباً في الدورة الثانية ولا يحق له التقدم بالسنوات القادمة.



16-يفوض السادة مديري التربية بالبت في طلبات تعديل تسجيل المواد المراد التقدم بها بصفة محسن.



17-يتم تحديد المراكز الامتحانية للطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة في مراكز المحافظة حصراً.



18-توافى مديرية الامتحانات بعد الانتهاء من التسجيل للدورة الثانية بثلاثة أيام كحد أقصى وفق النموذج المعتمد بـ:



أ‌-الإحصائية العامة للطلاب المسجلين لامتحانات الدورة الثانية (مكمل – محسن) حسب كل مادة



ب-نسختين من قوائم مراكز الامتحان للدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة والشرعية والمهنية بفروعها(الصناعية– التجارية النسوية) خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.



19- يحق للطالب المتقدم للدورة الثانية الاعتراض على العقوبة المفروضة بحقه اعتباراً من اليوم الذي يلي إصدار نتائج الدورة الثانية ولمدة سبعة أيام.



20- يحق للطالب المتقدم للدورة الثانية الاعتراض على نتيجة درجاته في مادتين على الأكثر وفق ماهية الخطأ المادي أو التقدم بطلب إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة فقط ويعترض على درجة مادة أخرى وفق ماهية الخطأ المادي بصفة (مكمل أو محسن)خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ إصدار النتائج ووفق أحكام المرسوم /243/لعام 2017 م.



21- يتم اعتماد خاتم خاص بالدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها /الأدبي والعلمي/ والثانوية الشرعية والثانوية المهنية(الصناعية – التجارية – النسوية) يُذكر عليه كلمة دورة ثانية.