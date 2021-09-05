وزارة التجارة (تتابع) ارتفاع أسعار الفروج في الأسواق

مع ارتفاع متسارع في أسعار الفروج ضمن الأسواق نوهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها تتابع بشكل دائم أسعار مادة الفروج بالأسواق وتصدر النشرات السعرية التي تضبط أسعارها مؤكدة أن أسعار الفروج والبيض تخضع لآلية العرض والطلب بشكل عام..



وبينت الوزارة في التنويه المعمم اليوم أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج سبب خروج عدد كبير من صغار المربين عن العمل الأمر الذي سبب قلّة في العرض إضافة إلى ما ذكر سابقا فإن ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة المازوت من ١٨٠ إلى ٥٠٠ ليرة لليتر الواحد انعكس على تكاليف تشغيل المداجن وكذلك أجور نقل الفروج الحي من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأعلاف التي تشكل تقريبا ٦٠% من تكاليف الفروج.



وبحسب تنويه الوزارة فإنها تقوم باعتماد أسعار الفروج الحي من خلال لجنة في وزارة الزراعة تحدد سعر الفروج الحي إضافة إلى قيام وزارةالتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالاستئناس بالتكاليف المثقلة لإنتاج ١ كيلو فروج الصادرة عن وزارة الزراعة التي يتم تزويدها بها بشكل أسبوعي.