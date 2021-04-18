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وزارة التجارة الداخلية تعلن عن أسعار جديدة للمواد الغذائية

أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في سوريا عن أسعار جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية.

وفي نشرتها الجديدة، سعرت الوزارة كيلو السكر المعبأ بـ2,100 ليرة، وكيلو الرز الصيني 2,500 ليرة، والرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي سوبر بيكو 23,000 ليرة، وزيت عباد الشمس 8,000 ليرة، وزيت الصويا 7,700 ليرة، والسمن النباتي 8,000 ليرة.

وبلغ سعر علبة التونا وزن 160غ بـ2,500 ل.س، والتونا الناعمة وزن 160غ 1,800 ل.س، والسردين وزن 120غ 1,300 ل.س، وعلبة الحلاوة مع فستق أكسترا 400غ 4,250 ل.س، وكيلو البن المطحون دون هيل 12 ألف ل.س.

وكيلو العدس الحب الأسود  بـ2,800 ل.س، وكيلو العدس المجروش بـ3,000 ل.س، وكيلو الحمّص الحب بـ3,300 ل.س، وكيلو البرغل بـ2,000 ل.س، وذرة البوشار 3,500 ل.س.

وسعّرت النشرة المعكرونة والشعيرية نوع أول سميد 100% ومن وزن 350 غ بـ1,600 ل.س، أما المعكرونة والشعيرية نوع ثاني خليط سميد + دقيق ومن نفس الوزن بـ 1,100 ل.س، وكيلو السميد 2,400 ل.س.

وفي وقت سابق، صدر المرسوم التشريعي للعام الحالي، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى الحبس.