وزارة الأمن الإيرانية تعتقل 10 أشخاص بتهمة التجسس

تمكن عناصر وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، من كشف واعتقال 10 أشخاص في محافظة بوشهر جنوب البلاد، كانوا على صلة بأجهزة مخابرات بعض دول المنطقة.



وفي التفاصيل، أفادت وكالة أنباء "فارس"، بأنه "من خلال الرصد الدقيق والمتابعة المستمرة من قبل عناصر وزارة الأمن بمحافظة بوشهر، تم كشف 10 أشخاص على صلة بأجهزة مخابرات بعض دول المنطقة المرتبطة بالنظام الاستكباري".



ولفتت إلى أنه تم اعتقالهم بهدف الحيلولة دون تعميق ارتباطاتهم والمواجهة الذكية لإجراءات ضد الأمن، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تم تسليم ملفاتهم إلى السلطات القضائية لإصدار الحكم بحقهم.

ومن أهداف أجهزة مخابرات الدول المذكورة التي لديها "تعاون سافر" مع أجهزة مخابرات الدول المعادية وبالنيابة عن هذه الأجهزة، قالت الوكالة الإيرانية: "جمع المعلومات والتجسس على المراكز الحساسة في البلاد واستغلال بعض الايرانيين المقيمين في هذه الدول أو المسافرين إليها".



وأشارت إلى أنه تم من خلال "الإشراف الأمني لعناصر وزارة الأمن الايرانية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهاز القضائي، التصدي الرادع للمرتبطين مع أجهزة المخابرات المذكورة".