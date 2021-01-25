ورشة لتصنيع المخلل ومعمل كونسروة بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في ريف دمشق

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ورشة لتصنيع المخللات في النشابية بداخلها برميلين من مخلل الفليفلة وزن الواحد ٧٥ كغ رائحتها كريهة وتحتوي حشرات وديدان.



كما ضبطت عناصر المديرية معمل كونسروة في عربين يحتوي ١٨ صندوقا من مادة الكتشب منتهية الصلاحية تم حجزها لإتلافها أصولاً وأغلق المعمل بالشمع الأحمر وتم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.



وفي سياق متصل ذكرت المديرية أنه تم تنظيم ٥٣ ضبطا تموينيا من أبرزها تنظيم ضبط بحق بائع اسمنت يقوم بنقل ١٨ كيس إسمنت زنة الكيس ٥٠ كغ منتهية الصلاحية منذ عام.وطالت الضبوط أيضاً مخبزا تموينيا في النشابية بمخالفة نقص بالوزن ومعتمد خبز في سبينة يتقاضى زيادة بالأسعار ومحطة محروقات في عكوبر بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت و موزع مازوت قام بنزع الأختام الرصاصية.



كما طالت الضبوط محلا في بيت سحم لديه مواد منتهية الصلاحية ومحلات أخرى ارتكبت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير الشراء وإعطاء فواتير غير نظامية.





الوطن