ورشات مديرية الاتصالات بدمشق تنهي أعمال إصلاح كوابل الخطوط المسروقة في منطقة كفرسوسة

أنهت ورشات الإصلاح في مديرية إتصالات دمشق تمديد وتوصيل الكوابل الهاتفية لخطوط منطقة كفرسوسة عقب تعرضها للسرقة الأسبوع الفائت.



وأكد مدير إتصالات دمشق، يونس حسن، أنه “الورشات انتهت من جميع الأعمال الخاصة بتمديد وتوصيل الكوابل وعددها 5 كوابل رئيسية في منطقة اللوان التابعة لمركز اتصالات كفرسوسة”.



وأضاف “حسن” أن “الورشات استمرت بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت لإعادة خدمات الاتصالات والانترنت للمشتركين بالسرعة القصوى”.



يشار إلى أن مديرية إتصالات دمشق استجابت لشكوى تقدم بها مواطنون من منطقة كفرسوسة عبر تلفزيون الخبر، حول انقطاع خدمات الانترنت والهاتف الأرضي عن منطقتهم منذ ما يقارب الأسبوع