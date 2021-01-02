وداعاً لبيروقراطية المعاملات الرسمية.. لأول مرة في سورية إجراء معاملات “أونلاين” عبر “خدمة المواطن الالكترونية”

تحدث مدير الشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن عن الخدمات المقدمة في مشروع “خدمة المواطن الالكترونية”.



وأفاد مدير الشركة السورية للاتصالات في لقاء له عبر إذاعة “شام إف إم” المحلية، بأنه بات بإمكان السوريين في هذه المرحلة إجراء المعاملات في أي مكان وزمان، دون الذهاب إلى مراكز الخدمة، بحيث يضع العنوان لاستلام الوثيقة وستصله الوثيقة خلال 24 ساعة.



وبيّن الحسن أنه للتحقق من صاحب العلاقة سيحصل على رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، تضم كود لتفعيل حسابه، بعد أن يدون المعلومات الموجودة ضمن بطاقة الهوية، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة على مدار اليوم حتى في أيام العطل، وأن التكلفة وسطياً بين 800-850 ليرة سورية.



وأوضح الحسن أن الخدمات التي سنحصل عليها عبر الانترنت، هي:



-معاملات السجل المدني وتضم، لا حكم عليه، بيان قيد فردي، بيان ولادة، بيان زواج، بيان وفاة، بيان طلاق.



-معاملات مالية دمشق، وهي: (وثيقة غير موظف من سجل العاملين، بيان براءة ذمة مالية للشركات، براءة ذمة مالية للأفراد المخلفين من مالية دمشق).



-جميع المعاملات المتعلقة بالمصالح العقارية، وتشمل (بيان أوصاف من تاريخ فتح الصحيفة العقارية، بيان ملكية بالفهرس الهجائي، مخطط مساحي، بيان مساحي، بيان قيد عقاري، بيان تسلسل مالكين، بيان نفي أو إثبات ملكية من الفهرس الهجائي).



-السجل المؤقت يضم (بيان تسلسل مالكين، بيان قيد عقاري مؤقت، صورة مصدقة من عقد إشارة الحجز ومرفقاته).



وفيما يخص السوريين المقيمين خارج سورية، أكد مدير الشركة السورية للاتصالات أن كل سوري لديه حساب ضمن هذا الموقع يستطيع أن يجري هذه المعاملات عبر الانترنت، ولكن فيما يتعلق بالسجل العدلي عندما يتم إيصال لا حكم عليه إلى الشخص ينبغي أن يستلمه بذاته ويوقع، في حين يمكن استلام بعض الخدمات من خلال الوكيل.



كما لفت إلى أنه تم اختيار هذه الخدمات في المرتبة الأولى لأنها الأكثر طلب من السوريين، وأن باقي المعاملات في طريقها للإدراج ضمن هذه الخدمة، لافتاً إلى أن نشر ثقافة الخدمات الالكترونية مهم جداً، معتبراً أنه عندما يلمس السوريون الجودة والفعالية لهذه الخدمة من المؤكد أنه سيتجه إليها خاصةً أنها سريعة وتحافظ على وقته.



أما فيما يتعلق بالأخطاء التقنية التي من الممكن أن تحدث، بيّن الحسن أنه حتى الآن لم نسجل أي خطأ، فالمعلومات مؤتمتة، موضحاً أنها نفس الخدمة التي يحصل عليها السوريين في مراكز الخدمة باتت متاحة للحصول عليها الكترونياً.



وسيقوم مركز خدمة المواطن الإلكتروني في دمشق بتقديم حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، وخلال فترة تولي الرئيس بشار الأسد سدة الحكم صدرت في سورية العديد من التشريعات التي تنظم العمل بالوثائق الإلكترونية وأهمها قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 وقانون المعاملات الالكترونية رقم 3 لعام 2014.



موقع بوابة الخدمات الالكترونية لمراكز خدمة المواطن

https://ecsc.gov.sy



فيديو انشاء حساب



https://ecsc.gov.sy/create-user



فيديو انشاء طلب (معاملة)



https://ecsc.gov.sy/step1



فيديو تسديد الرسوم الكترونيا



https://ecsc.gov.sy/step2

الخدمات المتوفرة على البوابة الالكترونية لمراكز خدمة المواطن:



1-اخراج قيد مدني



2-بيان زواج



3-بيان طلاق



4-بيان ولادة



5-بيان وفاة



6-لا حكم عليه



7-غير موظف



8-اخراج قيد عقاري من المصالح العقارية بدمشق



9-مخطط مساحي من الصالح العقارية بدمشق



10-بيان مساحي من الصالح العقارية بدمشق



11-بيان تسلسل مالكين من المصالح العقارية بدمشق



12-بيان ملكية من المصالح العقارية بدمشق



13-بيان أوصاف من المصالح العقارية بدمشق



14-اخراج قيد عقاري من السجل المؤقت بدمشق



15-بيان تسلسل مالكين من السجل المؤقت بدمشق



16-بيان ملكية من السجل المؤقت بدمشق



17-صورة مصدقة عن عقد اشارة الحجز ومرفقاته من السجل المؤقت بدمشق



18-براءة ذمة مالية للأفراد المكلفين من مديرية مالية دمشق



19-براءة ذمة مالية للشركات المكلفة من مديرية مالية دمشق.