وحدات الجيش تنتشر داخل بلدة طفس بريف درعا لبسط الأمن والاستقرار فيها تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة
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وحدات الجيش تنتشر داخل بلدة طفس بريف درعا لبسط الأمن والاستقرار فيها تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة

دخلت وحدات من الجيش العربي السوري ظهر اليوم إلى بلدة طفس بريف درعا الشمالي الغربي لبسط الأمن والاستقرار فيها.

وأفادت مراسلة سانا من داخل البلدة بأن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت تنفيذ انتشار في بلدة طفس ووضع نقاط حراسة داخل البلدة لبسط الأمن والاستقرار فيها تمهيدا لعودة كل مؤسسات الدولة لعملها.

وأشارت المراسلة إلى أن وحدات من الجيش نفذت خلال الأيام الماضية عمليات تمشيط محيط البلدة وتفكيك العبوات الناسفة لتأمينها تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم وحقولهم الزراعية.

وشهدت بلدة طفس خلال الفترة الماضية حالة من الفلتان الأمني ومعاناة الأهالي جراء ممارسات ترهيب واعتداءات قام بها عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.

سانا