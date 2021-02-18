وثيقة استخباراتية تتهم أردوغان بنشر التطرف في هولندا

حذرت وثيقة استخبارات هولندية مسربة من وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصعود المتطرفين داخل هولندا، حسبما أفادت صحيفة “إن أو إس” الهولندية.



وقال المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب بهولندا “NCTV”، في تقرير، بحسب “سكاي نيوز”، أن أهداف أردوغان المتمثلة في “الأسلمة” في تركيا يتم نشرها في المجتمع التركي في هولندا من خلال الجمعيات التركية الهولندية.



وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان “استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد المتشددون”، ورد أن الرئيس التركي وفر مساحة للمتشددين في تركيا، حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.



وذكر التقرير المكون من 30 صفحة، أن المنظمات الدينية التركية تتمتع “بعلاقات قوية” مع المنظمات التركية في هولندا، لا سيما مع المنظمات الشبابية التركية الهولندية.



وتتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة وتتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُزعم أنهم يمجدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.



كما ناقش التقرير العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019، حيث أوضح أن استخدام أردوغان حجة إطلاق النار على “كرايستشيرش” في نيوزيلندا من قبل شخص أبيض متعصب والخطاب العام المعادي للغرب لعب دوراً في تحريض غوكمن تانيش على شن الهجوم في هولندا.



وكان قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار جماعي على ترام أوتريخت بهولندا، يوم 18 شباط 2019، وأدين الرجل التركي تانيش البالغ من العمر 37 عاماً لاحقا بالهجوم.



يذكر أن مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، رفض تقرير المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب الهولندي، ووصفه بأنه “تقرير غير دقيق ومتحيز وجاهل”.



يشار إلى أن أردوغان وخلال سنوات الحرب في سوريا قدم الدعم بكافة أشكاله إلى العناصر المسلحة المتشددة في سوريا، حيث يأتمرون بأمر جيش الاحتلال التركي في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم وخصوصا في إدلب وريف حلب.