واصل سعر غرام الذهب في سوريا هبوطه، مختتما أسبوعه على انخفاض ملحوظ.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها في “فيسبوك” أن: “سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الخميس سعرا وقدره 148000 ليرة سورية”.



وانخفض سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الأربعاء بمقدار ألفي ليرة سورية، بعد أن كان سجل سعرا قدر ب 150 ألف ليرة.

وسجل سعر الذهب انخفاضات متتالية الأسبوع الحالي، بعد أن افتتح أسبوعه على سعر 162000 ليرة، لتتالى الانخفاضات على مدار الأسبوع.



ويواصل سعر غرام الذهب انخفاضاته، حيث بلغ مجموع الانخفاضات ما بين آذار ونيسان 82 ألف ليرة، بعد أن كان وصل إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد خلال شهر آذار.



وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21،147500 ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، 126857 ليرة سورية ليوم الخميس.



وشهد سوق الذهب في سوريا منذ بداية شباط ارتفاعات متتالية تلتها عدة انخفاضات، في حالة من عدم الاستقرار تضرب سوق المعدن الثمين.



يذكر أن الجمعية الحرفية للصياغة سبق و أكدت أن “سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار”، وهو مابدى جليا بتحسن قيمة العملة المحلية بشكل كبير أمام الدولار.