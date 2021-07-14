واشنطن تنشر منظومة دفاع جوي في حقل "كونيكو"

أكّدت مصادر ميدانية أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت نشر معدَّاتٍ خاصّة بالدفاع الجوي، ضمن قاعدتها في معمل غاز "كونيكو" شمالي شرقي دير الزور في سوريا، وذلك بعد أيام من نصب منظومة دفاعٍ جويٍّ داخل أكبر قواعدها في سوريا، الواقعة في حقل "العُمر" النفطي.



وأضافت المصادر أن واشنطن أدخلت الأراضيَ السورية أكثرَ من 60 شاحنة، تضمّنت أسلحةً ومعدَّات خاصّة بالدفاع الجوي، منذ بدء استهداف قواعدها في سوريا منذ نحو أسبوعين.



ولفتت المصادر إلى أن "منظومة الدفاع الجوي تتضمّن صواريخ محمولة على الكتف، وأخرى خاصّة بالتعامل مع الطيران المُسَيَّر، بهدف التصدي لأيِّ هجماتٍ جديدة".



وبيَّنت المصادر أن "هناك حالةً من الإرباك والقلق تعيشها القواعد الأميركية، خشيةً من تكرار الهجمات الصاروخية على هذه القواعد".



وكشفت أيضاً "إجراء قوّات التحالف الموجودة في حقل العمر عدة تدريباتٍ عن طريق الإخلاء السريع للمباني السكنية داخل الحقل في حال التعرّض لهجماتٍ".



وتعرّضت قواعد "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة، لِـ 5 هجماتٍ بقذائف صاروخية خلال أقل من أسبوعين، الأمر الذي أدّى إلى استنفارٍ واسعٍ في صفوف هذه القوات.



ويُرجَّح أنَّ الهجمات تتمّ من مناطق سيطرة الجيش ، عبر مجموعات شعبية، وتهدف إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضدَّ الوجود الأميركي لإرغامه على الانسحاب من البلاد.



وقبل يومين، أفادت مصادر خاصة باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، وهو الهجوم الثاني خلال 12 ساعة بعد تعرُّض حقل "كونيكو" للغاز الطبيعيّ لهجومٍ بقذائف الهاون. كما أقرّ مسؤول في البنتاغون بتعرض قوات بلاده في شرقي سوريا لـ"هجوم غير مباشِر بالأسلحة النارية".



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