واشنطن تعتزم نشر تقرير يتهم محمد بن سلمان بقتل خاشقجي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية ستنشر مطلع الأسبوع المقبل تقريراً، يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو مَن أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في تركيا عام 2018.



ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن التقرير، وهو ملخص غير سري للنتائج أصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ".



وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تجاهل في أوائل عام 2019 طلباً من الكونغرس، لتقديم تقرير غير سري من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتحديد أسماء ودور كل مسؤول سعودي حالي أو سابق له علاقة بمقتل خاشقجي.



ويرى الخبير في الشؤون السعودية من مركز ويلسون، ديفيد أوتاوي أن نشر تقرير خاشقجي «قد يدفع العلاقات السعودية الأمريكية المتوترة إلى مستويات متدنية جداً".



يشار إلى العلاقات بين واشنطن والرياض تشهد تراجعاً خلال الأسابيع الأخيرة، مع إصدار إدارة بايدن قراراً بتجميد مبيعات الأسلحة للرياض، والتعهد بـ"إعادة تقييم" العلاقات مع المملكة.