هند ظاظا: اتصال الرئيس الأسد نبراس يضيء طريقي نحو منصات التتويج

“هذا اليوم لم يكن عادياً في حياتي” هكذا وصفت لاعبة كرة الطاولة السورية الواعدة هند ظاظا يومها بعد تلقيها اتصالاً هاتفياً من السيد الرئيس بشار الأسد اليوم.



أيقونة أولمبياد طوكيو هند التي صنعت الحدث في الأولمبياد كونها أصغر لاعبة تشارك فيها عبرت اليوم عن فرحتها العارمة باتصال الرئيس الأسد بها قائلة هذا اليوم لم يكن عادياً، فقد جاءني صوت السيد الرئيس بشار الأسد عبر الهاتف بكلمات ستبقى نبراساً يضيء طريقي نحو منصات التتويج في جميع المحافل العربية والدولية”.



وأضافت اللاعبة الواعدة عندما قال لي الرئيس الأسد أنا فخور بك، قلت له لم أستطع إسعادك في هذه الأولمبياد ولكني أعدك في الأولمبياد القادمة عام 2024 بتحقيق ميدالية تسعد الشعب السوري بأكمله.



وتابعت، ستكون البطولات القادمة عنوانها الإنجاز ولن نرضى غيره، ونحن قادرون على ذلك وسنجني الميداليات لخزائن الرياضة السورية ونرفع علمنا ونعزف نشيدنا الوطني في تلك المحافل.



وكان الاتحاد الرياضي العام أعلن أن الرئيس الأسد أجرى في وقت سابق اليوم اتصالاً هاتفياً مع اللاعبة ظاظا وأثنى على إرادتها وعزيمتها العالية معبراً عن فخر السوريين بها كموهبة سورية واعدة رفعت اسم وطنها عالياً.



وشاركت لاعبة كرة الطاولة هند كأصغر لاعبة في الأولمبياد بعمر 12 عاماً وكانت محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية رغم خسارتها أمام اللاعبة النمساوية المخضرمة ليو جيا بأربعة أشواط ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.