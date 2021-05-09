هل من الآمن ترك هاتفك متصلاً بالشاحن طوال الليل ؟!

لسنوات استمرت الخرافة الشائعة بأن توصيل هاتفك الذكي بالشحن أثناء النوم سيضر ببطارية الهاتف، ورغم أن العديد من الأشخاص يفعلون ذلك على أي حال فإن آخرين يحذرون من أن شحن هاتف مشحون بالكامل بالفعل سيُهدر سعة بطاريته.



في حين أن هذه المخاوف قد تكون منطقية مع البطاريات منذ سنوات، إلا أنها مبالغ فيها اليوم في عصر الهواتف الذكية.



إليك حقيقة هذه الخرافة، وما الجوانب السلبية الأخرى لترك هاتفك متصلاً بالشحن طوال الليل.



وفقاً لـPC Mag، على عكس بطاريات الهواتف المحمولة في الماضي تم تصميم الهواتف الذكية برقائق حماية إضافية بالداخل، هذه الرقائق قادرة على اكتشاف متى تصل سعة بطارية الليثيوم الداخلية إلى 100%، بمجرد حدوث ذلك تُنبه الشريحة الجهاز لإيقاف الشحن، على الرغم من أنه لا يزال متصلاً.



فيما يتعلق بالتآكل التدريجي لعمر البطارية، ما يجب فهمه هو أن بطاريات الهاتف في حالة تدهور مستمر، النوم أثناء شحن الهاتف طوال الليل لن يُحدث فرقاً ملحوظاً في العملية، ذلك لأن الهواتف الذكية الحديثة مصممة بحيث لا تستوعب تياراً أكثر مما هو ضروري لشحنها بالكامل.



لذلك، بشرط أن يكون الهاتف المعني قد تم شراؤه من بائع تجزئة شرعي ومعتمد، يجب ألا يكون هناك خطر في ترك الهاتف يشحن طوال الليل.



يقول كايل وينز، رئيس شركة iFixit، لموقع INSIDER: «إن توصيل هاتفك ليلاً لا يقلل من طاقة البطارية، الأمر كله يتعلق بعدد الدورات وكيفية استخدامك للبطارية بالفعل، ومقدار العمل الذي تقوم به البطارية».