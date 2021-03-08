هل أجرت طهران مفاوضات جديدة مع واشنطن حول الاتفاق النووي.. ؟!

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن «كلما أسرعت أطراف الاتفاق النووي في العودة إلى التزاماتها وإلى الدبلوماسية، كان الرد الذي يتلقونه من إيران أفضل».



وأوضح زادة أن «بلاده لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن حول الاتفاق النووي، ولم تتلق خطة خطوة مقابل خطوة للعودة إلى الاتفاق» مشيراً إلى أن «هذه الخطة لا تتسق مع سياسات طهران».



وحول العودة إلى الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لا تحتاج إلى إرسال إشارات بين إيران وأمريكا، وعلى أمريكا رفع العقوبات بالكامل وتنفيذ القرار 2231»، مضيفا أن «رسالة طهران واضحة، والدبلوماسية مسار أفضل وأصح وأقل تكلفة».



ورد زادة على سؤال حول استهداف جماعة أنصار الله لمنشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في السعودية أمس، قائلاً إن «إنهاء السعودية للحرب والحصار في اليمن سوف يسهم في التوصل لحلول سياسية للأزمة هناك»، معتبراً أن «ما يحدث في اليمن هو ظلم علني لملايين اليمنيين».



على صعيد آخر، نفى زادة، تلقي طهران دعوة من الأمم المتحدة بشأن عقد اجتماع حول أفغانستان، لافتاً إلى أنهم «سيدرسون المشاركة بعد تلقي الدعوة رسمياً».



وتابع قائلاً: «ننظر إلى أفغانستان كدولة جارة وصديقة وليس كأداة أو ورقة رابحة بيد طهران للتفاوض مع أي طرف».



يشار إلى أن الحكومة السعودية أعلنت أمس، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بمدينة الظهران شرقي السعودية لهجوم بمسيرة دون خسائر، بجانب سقوط شظايا صاروخ باليستي بالقرب من حي سكني تابع لأرامكو في نفس المدينة دون إصابات أو خسائر.