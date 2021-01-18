هطولات غزيرة مصحوبة بالرعد في أغلب المناطق

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية العالية.



كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.



وشهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أغزرها 97 مم في مدينة طرطوس و68 مم في صلنفة باللاذقية.