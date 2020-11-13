هزيمة جديدة تخالف توقعات ترامب

كشف مركز أديسون البحثي أن المرشح الديمقراطي جو بايدن استطاع أن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية أريزونا، والباغ عددها 11 صوتاً انتخابياً.



وبهذا الفوز وسّع بايدن هامش الفوز عن منافسه ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في الثالث من الشهر الحالي.



وكان ترامب توقع في تغريدة على موقع تويتر فوزه في الولاية المذكورة، وأشار إلى أنه تم تقلیص المسافه بینه و بین بايدن في السباق الانتخابي الأمريكي في أريزونا من 200000 إلى 10000 صوت.



وأضاف: "إذا تمكنا من إعادة فرز جميع الأصوات المدلى بها، يمكننا بسهولة الفوز بأريزونا!"وإلى الآن لم يعترف ترامب بنتائج الانتخابات، رغم إعلان وسائل إعلام أمريكية كبرى فوز بايدن فيها بمجموع أصوات بالغة 270 صوتاً، ومازال يشكك بعملية فرز الأصوات.



وكتب ترامب في آخر تغريدة إنّ البرنامج الإلكتروني "دومنيون" الذي اسُتخدم في الولايات المتحدة للتصويت عن بعد، سُرقت منه آلاف الأصوات.