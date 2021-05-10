هذه الاطعمة تعطيك شعورا بالشبع لمدة أطول

كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من الأطعمة التي تعطي شعورا بالشبع لأطول فترة ممكنة، وتزيد من معدل حرق الوحدات الحرارية.



وذكرت اختصاصية التغذية، نغم طنوس، أن الأغذية الغنية بالبروتينات كالدجاج والبيض والحبوب كالفاصولياء، إضافة إلى الألبان والأجبان والحليب والزبادي، تأتي في مقدمة هذه الأطعمة.



وأوضحت طنوس أن البروتينات تلعب دورا في عملية تفكيك وهضم هذه الأطعمة، الأمر الذي يسهم في رفع معدل الأيض والشعور بالشبع، بحسب صحيفة "النهار".



ونصحت خبيرة التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالألياف كالحشائش الورقية الخضراء والبروكلي والفطر وحبوب الشوفان والتوت والتفاح.



وبينت أن هذه الأطعمة تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، بجانب فوائدها في علاج مشاكل الهضم.



ولزياد الشعور بالشبع أيضا، نصحت طنوس الأطعمة الغنية بالزيوت المفيدة مثل الأفوكادو والجوز والفستق واللوز والمسكرات النيئة.



وأكدت خبيرة التغذية أن تناول أطعمة صحية وغذائية لا يحافظ فقط على جسم الفرد وصحته، ولكن يزيد أيضا من معدل الأيض والشعور بالشبع لمدة أطول.