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هذا هو موقف طهران من احتمالية التطبيع بين «فلسطين» و«إسرائيل»

أعلن وزير الخارجية الإيراني، "محمد جواد ظريف"، اليوم الخميس، أن بلاده «لا تعارض التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال أراد الفلسطينيون ذلك».

وفي تصريح صحفي، قال ظريف إنه «مع السياسات التي تنتهجها إسرائيل، فإن هذا النظام سينهار، ولن نعترف بها، ولكن إذا أراد الفلسطينيون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، فلا مشكلة لدينا».

وتابع: «في سياق العلاقات الدولية، من غير المعقول بالنسبة لي بمكان أن نعترف بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل في عام 1948 أصبحت عضواً في الأمم المتحدة، ولكن في ذلك الوقت أصبحت إيران أيضاً عضواً في الأمم المتحدة وكانت ضد إسرائيل».

وأضاف ظريف أن: «الحل الفلسطيني الوحيد هو حل ديمقراطي مشابه لما حدث في جنوب أفريقيا، إذ قال العنصريون، إنه مع قوة غالبية السود، ستختفي الأقلية البيضاء، بينما لم يحدث هذا في جنوب أفريقيا، ولا يزال البيض يتمتعون بقوة اقتصادية أكبر في ذلك البلد».

و فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد ظريف، أن «طهران مستعدة لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي شريطة تنفيذ التزاماتها فيه، مشيراً إلى أن الملف الصاروخي الإيراني "غير قابلة للنقاش" بعدما أثيرت بالفعل خلال المفاوضات حول الاتفاق».

وفي الختام، تحدث إلى ما وصفه بالمحاولات الغربية لتقييد قدرات إيران الدفاعية، قائلاً: «لا يستطيعون تقييد قدراتنا الدفاعية، فالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا باعت أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات خلال العام الماضي».