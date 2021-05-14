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هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الجوز على الريق

يرغب الجميع في تناول الجوز لما يتمنع به من مذاق شهيّ وفوائد متنوعة، وتختلف الطرق التي يتم فيها تنتول هذا النوع من المكسىرات.

ويحتوي الجوز على الأحماض الدهنية والمعادن والفيتامينات والبروتينات وغيرها من العناصر التي تمد الجسم بما يحتاجه من غذاء.

 وتتمثل الفوائد التي نحصل عليها من خلال تناول الجوز على الريق في:

1- التقليل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

2- خفض مستويات الدهون الثلاثية.

3- التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

4- يساعد في الشعور بالشبع والتقليل من كمية السعرات الحرارية المتناولة، وبالتالي التقليل من الوزن.

5- الحفاظ على الكولاجين الذي يعد من المكونات الأساسية للعظام.

6- يساعد على امتصاص الكالسيوم في العظام.

7- التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

8- خفض خطر الإصابة بمرض السكري وخاصة من النوع الثاني.

9- يساعد في تعزيز صحة الدماغ، وبذلك خفض خطر الإصابة بالزهايمر أو الخرف مع التقدم بالعمر.


10- تعزيز وتحسين خصوبة الرجال، حيث يعتقد إنه يساعد في دعم صحة الحيوانات المنوية.