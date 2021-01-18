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هذا ما قاله خليفة ميركل عن الرئيس الأسد

هذا ما قاله خليفة ميركل عن الرئيس الأسد

اختار حزب المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رئيس ولاية شمال الراين-وستفاليا، “أرمين لاشيت”، زعيماً جديداً.

 وحصل لاشيت على أغلبية تمثلت بـ 521 صوتا من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت، متقدما بذلك على فريدريش ميرتس (466 صوتا) المنافس التاريخي للمستشارة والمؤيد لتوجيه الحزب إلى خط اليمين المحافظ حسب نتائج الاقتراع الداخلي.


وفي الجولة الأولى تقدم فريدريش ميرتس بـ 385 صوتا فيما حصل لاشيت على 380 صوتا ونوربرت روتغن حل ثالثا بحصوله على 224 صوتا، وبذلك انحصرت المنافسة في الجولة الثانية بين لاشيت وميرتس.


وبعد فوزه أعرب لاشيت عن شكره لزعيمة الحزب المنتهية ولايتها أنيغريت كرامب-كارنباور، وكذلك ميرتس وروتغن على “المعركة الانتخابية النزيهة”.

وبحسب الناشط والإعلامي السوري في ألمانيا كيفورك ألماسيان فإن “لاشيت كان صرح للصحافة الألمانية أن (أي مساعدة ضد داعش هو أمر مُرحب بها – بما في ذلك الأسد)”.

وكتب ألماسيان “أرمين لاشيت، خليفة أنجيلا ميركل واجه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري على تويتر عام ٢٠١٤ بتذكيره أن الولايات المتحدة والسعودية وقطر هم من دعموا داعش وجبهة النصرة لإسقاط الرئيس الأسد”.

تجدر الإشارة إلى أن “ميركل” التي تقود البلاد منذ أكثر من 15 سنة، أعلنت في عام 2018 أنها لن تترشح للانتخابات القادمة حيث استقالت من رئاسة حزبها.

وأعلنت كذلك خليفتها، وزيرة الدفاع الحالية “أنغريت كرامب كارينباور”، في شباط العام الماضي أنها “ستتخلى عن زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ولن تترشح لمنصب المستشار”.
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