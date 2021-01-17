هدم ٢٥ مخالفة بناء خلال الشهر الجاري في حلب

سجل مجلس مدينة حلب رقما قياسيا بهدم ٢٥ مخالفة بناء منذ مطلع السنة الجارية إلى اليوم الأحد، ونظم ٢١ ضبط وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢.



وأوضح مصدر في مجلس مدينة حلب لـ "الوطن" أن المجلس تابع حملة قمع وإزالة مخالفات البناء في أحياء المدينة "إذ استهدفت الحملة اليوم الحيز الجغرافي لمديرية خدمات باب النيرب، بمؤازرة من المديريات الخدمية الأخرى، وجرى خلالها هدم وإزالة مخالفتي بناء؛ قواطع وواجهات طابق ثاني في مساكن الفردوس، وقواطع وواجهات وسقف طابق رابع عند دوار الصالحين، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢".



وأشار إلى أن المجلس أزال عددا من المخالفات الأسبوع الماضي في الحيز الجغرافي لمديريتي خدمات السريان والأنصاري، ولفت إلى أن "الحملة مستمرة لتشمل الحيز الجغرافي لجميع المديريات الخدمية وتغطي كل أحياء المدينة".





خالد زنكلو