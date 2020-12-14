هجوم مسلح على حفل أمام كاتدرائية في نيويورك

فتح مسلحٌ النار يوم الأحد 13/12/2020على عدة أشخاص خارج كنيسة بحي مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز



ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الحادث، الذي أطلق النار على المارة خارج كنيسة القديس جون بغرب مانهاتن.



وذكرت الشرطة الأمريكية أنها "حيدت الرجل المسلح خلال تبادل إطلاق النار"، مؤكدة عدم إصابة أي ضابط بأذى.



وقال الرقيب إدوارد رايلي إن المسلح نقل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، قبل أن يموت متأثراً بإصابته.