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هبوط في أحد شوارع دمشق بعد أيام من تعبيده

هبوط في أحد شوارع دمشق بعد أيام من تعبيده

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأحد الشوارع في دمشق تعرضت أجزاء منه للهبوط بعد أيام من تعبيده.

وذكر مصدر في محافظة دمشق أنه تم الكشف من قبل دائرة خدمات المزة على الهبوط الحاصل وتبين أنه هبوط لحفرية في شارع عمر الخيام جانب ساحة البنك التجاري.

وأردف المصدر أن الحفرية تم تنفيذها بشكل طارئ لإصلاح خط صرف صحي بموجب رخصة أصولية من قبل الشركة العامة للصرف الصحي.

وتابع المصدر أنه وبعد الكشف تم إعلام شركة الصرف الصحي بهبوط الحفرية المنفذة من قبلهم، وإعداد مذكرة تغريم بحق المتعهد لقيامه بتنفيذ الاسفلت من دون الالتزام بالمعايير والشروط الفنية،، موضحا أن الورشات باشرت بأعمال الصيانة اللازمة من قبل المتعهد.