درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين
خارطة الشمال على طاولة بوتين - الأسد: ثلاثة تحدّيات أمام دمشق
تسوية أوضاع المئات من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
وجود مادة سامة بزيت القطن الموجود على رفوف السورية للتجارة
اعتداء أمريكي يستهدف قوات عراقية على الشريط الحدودي مع سورية
إدلب إلى الواجهة مجدّداً: هل يتكرّر سيناريو «M5»؟
الجيش يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول بلدتي مزيريب وتل شهاب
الشرق الأوسط والحرب الباردة بين واشنطن وبكين
الرئيس بوتين يستقبل الرئيس الأسد في الكرملين
السيد نصر الله يعلن وصول باخرة النفط: ستُسلَّم إلى كل الفئات وهدفنا كسر السوق السوداء
الاحتلال الأمريكي يدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة
مصدر عسكري: أنقرة فشلت في تطبيق اتفاقها مع موسكو في إدلب والجيش السوري يستعد
مسلحو درعا البلد يصلون إدلب بعد إطلاق سراحهم من قبل تركيا

هبوط اضطراري لقاذفة شبحية أمريكية يتسبب بأضرار جسيمة

تم إغلاق المجال الجوي والمنطقة المحيطة بقاعدة “وايتمان” الجوية في ميسوري بعد هبوط اضطراري نفذته القاذفة الشبحية B-2 Spirit.

وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأمريكي أن الطائرة أصيبت أثناء الهبوط. ووقع الحادث في 14 سبتمبر الساعة 12.30 بالتوقيت المحلي (20.30 بتوقيت موسكو).

لم يكن هناك حريق ولا إصابات ويتم التحقيق في الحادث.

منذ وقوع الحادث، تم إغلاق المجال الجوي فوق قاعدة “وايتمان” الجوية أمام الرحلات الجوية على ارتفاع يصل إلى 2500 متر داخل دائرة نصف قطرها 10 كم. كما أن الوصول برا إلى القاعدة محظور أيضا.

هذا وتعد القاذفة B-2 Spirit، المعروفة بـ”الشبح” من أغلى الطائرات في التاريخ، غذ يتجاوز ثمن الواحدة منها 2.1 مليار دولار.