هبوط أسعار النفط نتيجة ارتفاع الدولار

هبطت أسعار النفط اليوم مواصلة الخسائر التي تكبدتها أمس الأول بعد قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفضت 30 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 71.67 دولاراً للبرميل بعد هبوطها 64 سنتاً أمس الأول.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 75.07 دولاراً للبرميل بعد تراجعها 33 سنتاً.



وهبط سعر النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية جاءت أفضل من المتوقع.



وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.



كما أدى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط.