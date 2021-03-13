هاتف جديد من «سامسونغ»..

طرحت شركة سامسونغ Galaxy M12 الذي أتى بمواصفات تصوير ممتازة وسعر ينافس معظم الهواتف الذكية المتوسطة الفئة في الأسواق.



ويتصف الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/75.9/9.7) ملم، ووزنه 221 غ.



وتأتي الشاشة PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ترددها 90 هيرتزاً، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريباً.



ويمتلك معالج Exynos 850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابابيت، وذواكر تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.



وزوّد الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.



وجهز ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات. ويبلغ سعره 130 يورو تقريباً.