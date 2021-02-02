نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”

أصيب رئيس ما يسمى بـ”مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية”، غسان اليوسف، وقُتل اثنان من مرافقيه، باشتباكات مع عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بريف الرقة الشرقي.



وقالت القيادة العامة لـ “قسد” في بيان نقلته وسائل إعلام كردية، إن موكباً مؤلفاً من ثلاث سيارات، مر عبر حاجز عسكري بريف الرقة الشرقي، دون التمهل، ما دفع عناصر الحاجز إلى إطلاق النار للاشتباه بهم، حسب الإفادات الأولية لعناصر الحاجز.



وأضاف البيان: “تبيًن لاحقاً أن السيارات تتبع للرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني”.



وأشار نشطاء، إلى أن الحادث وقع أثناء مرور سيارة اليوسف قرب أحد الحواجز التابعة لـ”قسد” في ناحية الكرامة، وأن إصابة اليوسف “بالغة”.



وأفاد النشطاء إلى أن “قسد” طوقت موقع الاشتباك، واعتقلت جميع الموجودين ونقلتهم إلى الرقة للتحقيق في الحادث، باستثناء اليوسف ومرافقته الذين نقلوا إلى السكن الشبابي بمدينة الرقة.



وتشهد عموم مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرق سورية حالة من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في ظل الانقسام الحاصل بين المكونات الكردية.