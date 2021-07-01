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نواب ديمقراطيون يدعون بايدن للتراجع عن "صفقة القرن"

طالب 73 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي، الرئيس جو بايدن، بالتراجع عن سياسات سلفه دونالد ترامب المؤيدة لـ"إسرائيل" بما فيها الإعلان رسمياً عن إسقاط ما تسمى بـ"صفقة القرن".

الموقعون على الرسالة التي سلمت إلى البيت الأبيض، حثوا بايدن على إلغاء عدة سياسات اعتمدتها الإدارة الأميركية السابقة "كونها تجحف بالحقوق الفلسطينية"، وطالبوه بالعودة إلى السياسة الأميركية المعتمدة منذ فترة طويلة تجاه "الصراع" بين فلسطين و"إسرائيل" بما فيها العودة لسياسة دعم حل الدولتين.

الموقعون طالبوا أيضاً بمعارضة الطرد القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة.

وفي آذار/مارس بعث أعضاء في الكونغرس الأميركي برسالة إلى وزارة خارجية بلادهم لحثها على اتخاذ إجراءات رسمية بشأن "صفقة القرن" وسياسات الهدم الإسرائيلية.

سبق ذلك، تقدُّم أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الأميركي عن الحزب "الديمقراطي"، العام الماضي، بمذكرة خطية موقعة من قبلهم، لترامب، يعربون فيها عن رفضهم الشديد لـ"صفقة القرن". ورفض النواب الموقعون على المذكرة، الصياغة التي حملتها خطة ترامب، مشيرين إلى أن "قبولها لن يحظى بتأييد أي زعيم فلسطيني".