نقيب صيادلة سورية: تحسن بتوفر الأدوية المقطوعة سابقاً

أكدت وفاء كيشي نقيب صيادلة سورية أن هناك تحسناً في توفر الدواء فالكثير من الأدوية التي كانت مقطوعة توافرت حالياً ولو بكميات قليلة، معتبرة أن هذا يبشر بأن المعامل بدأت بإنتاج الأدوية التي كانت مقطوعة خلال الفترة الماضية.



وأشارت كيشي إلى أنه ما زال هناك بعض الأدوية مقطوعة إلا أن المعامل وعدت بالبدء بإنتاجها بأقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن إعادة تسعير الدواء وفق التكلفة الحقيقية كان لها أثر إيجابي لاستمرار المعامل في الإنتاج وتوافر الزمر التي كانت مقطوعة في الأسواق.



وبينت أن وزارة الصحة منعت بالأساس المعامل من تصدير الأدوية إلا بعد سد حاجة السوق المحلية من الأدوية.



وكشفت كيشي أن هناك العديد من القضايا سوف يتم طرحها في مؤتمر النقابة العام الذي سوف يعقد في نهاية الشهر الحالي ومنها إعداد دراسة قانونية لتعديل مرسوم خدمة الريف بالنسبة للصيادلة، مؤكدة أن من بين المقترحات أن يتدرب الصيدلي سنتين في إحدى صيدليات المدينة بدلاً من خدمة الريف.



واعتبرت أن هذه الخطوة من الممكن أن تساهم في تأمين فرص عمل للصيادلة، كما أنها تؤمن للصيدلي الذي يعمل في المدينة زميلاً له يساعده في العمل وبالتالي يقل عدد الأشخاص غير المؤهلين في صيدليات المدن، مشيرة إلى أن من واجب النقابة العمل على تأمين فرص عمل للصيادلة.



وبينت أن النقابة ليست في صدد الاتجاه لإلغاء خدمة الريف ولكن تم طرح أفق جديد حتى يفسح المجال للصيادلة للعمل وخصوصاً أن هناك جزءاً من الأرياف مازالت مدمرة بفعل الإرهاب وأخرى مازالت خارج سيطرة الدولة إضافة إلى أن هناك أريافاً سدت حاجتها من الصيدليات وبذلك هذا ما سبب معاناة للخريجين الجدد في هذا الموضوع.



وكشفت كيشي أن النقابة قدمت لوزارة الصحة دراسة عن مشروع لإحداث المعهد الوطني للدراسات الصيدلانية، موضحة أن هذا المعهد من الممكن أن يمنح شهادة الدبلوم، كما أنه من الممكن أن يتابع الصيدلي فيه الدراسات العليا، إضافة إلى أنه سوف يساهم في تأمين فرص عمل للصيادلة وأيضاً من الممكن أن يكون بديلاً أيضاً عن خدمة الريف باعتبار أن الصيدلاني الذي يتابع تحصيله العلمي في الدراسات العليا يعفى من خدمة الريف.



كيشي أعربت عن أملها بأن توافق وزارة الصحة على هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة لدى الصيادلة.

وبينت كيشي أن من أولويات النقابة أيضاً زيادة رواتب الصيادلة المتقاعدين من دون أن تحدد نسبة الزيادة باعتبار أن الموضوع سيطرح في مؤتمر النقابة القادم.



الوطن