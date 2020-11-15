نقيب الأطباء: المواطن يعبّر عن غضبه من تعرفة الأطباء عبر مواقع التواصل فقط

قال نقيب الأطباء، الدكتور كمال عامر إن تعرفة جديدة للأطباء ستصدر الأسبوع القادم، وذلك خلال اجتماع النقابة مع وزير الصحة.

وأكد عامر، أنه منذ عام ٢٠١١ لم تعدّل تعرفة الأطباء، مع العلم أن ذلك مخالف لقانون النقابة، الذي يقول بوجوب تعديل التسعيرة كل ثلاث سنوات.

أما بالنسبة إلى تسعيرة الأطباء المتداولة حالياً، والفوضى التي يتسبب اختلافها بين طبيب وآخر، قال عامر:" إن ثقافة الشكوى غير موجودة لدى المواطن، الذي يعبر عن غضبه من تسعيرة الطبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط".