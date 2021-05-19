نقابة أطباء الأسنان تقاطع مؤتمراً طبياً إماراتياً بسبب مشاركة الكيان الصهيوني

رفضت نقابة أطباء الأسنان المشاركة في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي “إيدك دبي 2021” المقرر إقامته نهاية حزيران القادم.



وأوضحت النقابة في بيان لها أن رفضها جاء بسبب مشاركة الكيان الصهيوني أو أي من رموزه السياسية أو الاقتصادية أو التجارية.



واعتبرت النقابة أن أي تعامل مع الكيان الغاصب بمثابة تشجيع له لمتابعة نهجه العدواني، والاستمرار باغتصاب حقوق الأمة العربية واحتلال أرضها والتنكيل بشعبها وعدم الاعتراف بحقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هذه الأيام من حملات تهجير وقتل وتدمير وإبادة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المغتصبة دليل على ذلك.



وجاء في البيان.. “إن رفض المشاركة في المؤتمر ليس من منطلق اقحام العمل النقابي بالسياسة، ولكن استنادا إلى القضايا المصيرية والثوابت القومية في عدم التعامل مع الكيان الصهيوني بصفته الرسمية أو غير الرسمية، وإيمانا وقناعة في تفعيل مكتب مقاطعة “إسرائيل”.



ومن المقرر أن يعقد مؤتمر (إيدك دبي) بدورته 25 بين 29 حزيران و1 تموز القادمين.