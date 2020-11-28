نقابة أطباء الأسنان : المرضى يتجهون إلى الجامعات للعلاج المجاني ونطالب بتسعيرة جديدة

أكد معاون نقيب أطباء الأسنان د.عايش غنيم، أن الأطباء يعانون من الركود وقلة المراجعين، بسبب ضعف الإمكانيات المادية للمواطنين وارتفاع الأسعار ما جعل المرضى يتجهون إلى الجامعات والمستوصفات التي تقدم العلاج بشكل مجاني، إضافة إلى جائحة كورونا كونهم على تماس وقرب مباشر من المرضى.



وأفاد د. غنيم في حديث له عبر إذاعة “ميلودي إف إم”، بأن تسعيرة أطباء الأسنان قديمة جداً، ومن المفترض أن تصدر عن وزارة الصحة بعد دراستها من قبل لجنة مشتركة بين أطباء النقابة وأطباء الوزارة.



كما أوضح أن النقابة طالبت وزير الصحة السابق بإصدار تسعيرة جديدة وتم تقديم له مسودة التسعير، ولكن اللجنة المعنية بذلك لم تجتمع في عهد الوزير السابق، وقريباً سيتم الطلب من الوزير الحالي بعقد اجتماع اللجنة وفي حال الموافقة على الاجتماع سيتم عدّ مسودة أسعار جديدة لرفعها.



وأضاف: “ارتفاع التسعيرة الحالية سببه أن معظم المواد التي يستخدمها أطباء الأسنان مستوردة وهي مكلفة جداً، أما عن تفاوت الأسعار بين طبيب وأخر فيساهم فيها عدة عوامل منها موقع ومكان العيادة سواءً كانت في الريف أو المدينة، إضافة إلى نوع اختصاص الطبيب وخبرته”.



وبيّن د. غنيم أن ارتفاع التسعيرة لا يعكس إطلاقاً جودة العلاج، متابعاً: ” نحن ندرس لإعطاء كل طبيب تسعيرة تتناسب مع نوعية المواد التي يستخدمها واختصاصه وخبرته وموقع عيادته لذلك نحتاج إلى دراسة دقيقة، وفي أول اجتماع سيتم مع الوزارة سيكون هذا الموضوع الذي سيتم طرحه”.



وفي وقت سابق، أعلن عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان الدكتور صفوان قُربي أن نحو 90% من الأطباء غير مختصين، علماً أنه يتخرج سنوياً نحو 2500 طبيباً.