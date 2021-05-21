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"نداء الطبيعة" عطل القطار دقيقة واحدة.. والسائق في ورطة

سلّم سائق قطار ياباني فائق السرعة دفّة القيادة خلال سيره إلى عامل غير مؤهل لكي يتمكن من الذهاب على عجل إلى المرحاض، مما تسبب بتأخير وصول القطار وفق ما أفادت شركة السكك الحديدية التي اضطرت للاعتذار.

وكان من الممكن أن تمر القضية من دون أن يتنبه إليها أحد، لكن القطار تأخر دقيقة واحدة، مما أدى تلقائياً إلى فتح تحقيق في الدولة الآسيوية المشهورة بدقة المواعيد.

واعترف سائق القطار المعروفة باسم "الشينكانسن" بأنه ترك مقعده بعدما شعر بآلام في البطن، وسلّم قيادة القطار الذي كان يحمل 160 راكباً إلى مراقب تذاكر حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى المرحاض.


وغاب السائق لمدة 3 دقائق بينما كان القطار يسير بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة.