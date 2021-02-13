نجاح أكثر من 27 ألف مسرح في مسابقة اختبار المسرحين

نشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم عبر قناتها على التلغرام أسماء الناجحين في مسابقة اختبار المسرحين بنسبة نجاح 79ر99 بالمئة.



وأوضحت الوزارة أن عدد الذين تقدموا للمسابقة بلغ 27780 مسرحاً من الفئات المذكورة نجح منهم 27723 لافتة إلى أن المسرحين الذين لم يحظوا بفرصة التعيين سيعودون إلى برنامج دعم وتمكين المسرحين حيث يستمر المسرح غير الناجح والناجح غير المعين بالاستفادة من البرنامج في مرحلته الثانية من الدعم المالي ومن المسار التدريبي وتسهيل النفاذ إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتاح للمشاريع متناهية الصغر.