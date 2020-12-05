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الاحتلال التركي يُنشئ نقطة مراقبة جديدة في محيط جبل الزاوية المطل على طريق M4

نتائج انتخابات اتحاد غرف السياحة السورية

أسفرت انتخابات أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة السورية عن فوز السادة يوسف مويشه، عماد أبو خشريف، ديما عقاد عن شعبة المكاتب السياحية والسفر والنقل السياحي ومراكز التدريب السياحي

والسادة محمد يوسف الخضور ،حسن كوسا، معتزأق بيق عن شعبة  الفنادق ومكاتب الترويج وشركات النقل

والسادة محمد المملوك، نشأت جزان، عن شعبة المطاعم ومنشآت الترفيه

والسيد كامل حمود عن الأدلاء السياحيين

والسيدة هلاكنايةعن شعبة الصناعات التقليدية


ونجح العضو رقم 11 عن غرفة سياحة المنطقة الشرقية السيد هشام الأحمد والسيد بطرس مرجانة العضو رقم 12 عن غرفة سياحة المنطقة الشمالية.