نتائج الامتحانات العملية للمواد في جامعة البعث قبل موعد الامتحان النظري لها

شدد مجلس جامعة البعث خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة على ضرورة صدور نتائج الامتحانات العملية لأي مادة قبل موعد الامتحان النظري لها ، مستعرضا سير الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني و الإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ الامتحانات بالشكل الأفضل .



وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة على عقد اجتماع خاص بالتهيئة للعملية الامتحانية مع الكوادر التدريسية و الإدارية في الكلية و العمل على إعداد البرامج الامتحانية و جداول المراقبة و تجهيز القاعات و المدرجات و المستلزمات من أوراق و أحبار و مصححات آلية و التحقق من عدم جود أي خلل تقني ، مشددا على ضرورة القيام بجولات ميدانية في الكلية خلال الفترات الامتحانية لضمان نجاح سير العملية الامتحانية بشكل هادئ و مريح للطلبة.



و شدد الدكتور الخطيب على ضرورة إنجاز عملية أتمتة البيانات الجامعية بالسرعة القصوى و الدقة المطلوبة لتمكين كوادر الجامعة من المساهمة في تطوير العمل و مواكبة التطور الذي تسعى الجامعات إلى تحقيقه في مختلف المجالات.