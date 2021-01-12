11 قتيلاً من فصائل المعارضة في عملية مباغتة للجيش بحماة
الهول قنبلة موقوتة.. وسائل إعلام كردية تؤكد تحول المخيم إلى مركز لتدريس فكر “داعش”
الحسكة..دورية روسية تتمركز على طريق تعتمده “القوات الأمريكية” كخط إمداد رئيسي
لبنان يستثني العابرين براً إلى سوريا من “الحجر الفندقي”
بتغطية من “أباتشي” أمريكية.. “قسد” تنقل العشرات من مسلحي “داعش” المعتقلين في الحسكة إلى سجن آخر
تعزيزات عسكرية كبيرة للقواعد الأمريكية في دير الزور و الحسكة
محاولات انتحار ووفيات بـ “السل” في معتقلات “قسد” في الحسكة
استشهاد طفل وإصابة والدته باعتداء الاحتلال الأمريكي على بلدة العزبة بريف دير الزور
هجومٌ جديد لمسلحي تركيا على منبج
العثور على رئيس المجلس السوري التابع لقسد مقتولا مع ابنه شرق سوريا
انفجار سيارة نقل في معبر نصيب الحدودي
وزارة الخارجية تؤكد التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري
التوصل لاتفاق تهدئة بين الجيش العربي السوري و “قسد” في القامشلي
حالات القتل لمتعاونين مع “قسد” تتصاعد في مخيم الهول
فقدان أكثر من ألف إمرأة وفتاة في عفرين بعد العملية التركية

ناقلة نفط إيرانية تصل إلى ميناء بانياس

في ظل مشهد الطوابير الذي يحتل الشارع السوري، خصوصاً على محطات البنزين، تشهد سوريا أزمة كبيرة في توريد الطاقة، خصوصاً المشتقات النفطية من بنزين وغاز ومازوت، حيث أفادت وسائل إعلام عربية بإن ناقلة نفط إيرانية وصلت أمس الاثنين إلى ميناء بانياس في بادرة على بدء انفراج الوضع في سوريا.

وذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص بتتبع الناقلات، بأن «الناقلة الإيرانية وصلت أمس الاثنين إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس، وتحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، حيث تم رصدها قبل يومين أثناء عبورها قناة السويس في طريقها إلى السواحل السورية».

في المقابل، لم يصرح مصدر حكومي إيراني عن هذه الناقلة، أو في حال كان هناك صفقة قد تمت بين إيران وسوريا، في حين أفادت وزارة النفط السورية الأسبوع الماضي عن «تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 في المائة وكميات المازوت بنسبة 24 في المائة بشكل مؤقت بغية إدارة المخزون المتوفر، نتيجة تأخر وصول التوريدات».

ورأى متابعون في دمشق، أن السبب المباشر لتجدد أزمة البنزين والمازوت، ازدياد هجمات تنظيم «داع ش» في البادية السورية والهجوم على قوافل البنزين والمازوت القادمة إلى باقي المحافظات السورية. 

وتعتبر هذه الشحنة الأولى التي تصل إلى سوريا في العام الحالي، وسبقها وصول ناقلتين مماثلتين إلى ميناء بانياس أيضاً في تشرين الأول الماضي، رغم العقوبات الأمريكية والتحذيرات من محاولة خرقها لمساعدة سوريا المعاقبة دولياً.