نازحون يهاجمون نقطة لـ”الجندرما التركية”في ريف حلب

على خلفية إطلاق النار على طفل من قبل حرس الحدود التركي في ريف إدلب الشمالي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الأخير ونازحي المخيمات الموجودة في تلك المناطق.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن نازحين من مخيمات ريف إدلب الشمالي هاجموا حرس الحدود التركي، واستخدم في الهجوم الأسلحة الرشاشة والقنابل، ما أسفر عن اندلاع حرائق وإصابة عدد من النازحين، كما أطلق عناصر حرس الحدود التركي النار على المواطنين لتفريقهم.



وأضاف “المرصد” أنه تجنباً لحصول اشتباكات مباشرة مع حرس الحدود التركي، وصل مسلحون تابعون إلى “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)” إلى الجدار الحدودي مع لواء الإسكندورن شمالي إدلب، تجنباً لحصول أي اشتباكات مباشرة مع حرس الحدود التركي بعد إطلاق أحد عناصر الأخيرة النار على طفل مهجر من أبناء اللطامنة وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيامه برعاية الأغنام.



يشار إلى أن الجندرما التركية تُقدم باستمرار على استهداف المدنيين والنازحين المتواجدين في المناطق الحدودية، حيث قضى إثر هذه الاستهدافات مئات المدنيين.