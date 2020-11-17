نائب في البرلمان : نطالب وزير التجارة بتسعير الأعلاف وضبط أسعارها

بين النائب في مجلس الشعب غزوان المصري أنه تمت مطالبة وزير التجارة وحماية المستهلك بتسعير مادة الأعلاف لما لها من تأثير كبير على اسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، كالحليب ومشتقاته من أجبان وألبان وحتى تأثيرها المباشر على أسعار اللحوم والبيض.



ولفت المصري أن الأعلاف يتم تمويلها من المصرف المركزي، فلماذا ترتفع أسعارها لدرجة أنه في كل أسبوع يتم صعود أسعارها؟..



متسائلا: لماذا يتم التلاعب بأسعار الأعلاف، وأين هو دور وزارة التجارة حيال هذا الأمر، واين هو دور وزارة الزراعة أيضا، فالمواطن هو الضحية نتيجة هذه الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وتجار الأعلاف هم من يحصدون الأرباح الطائلة خاصة أن تمويل مستورداتهم يكون من المصرف المركزي.



وبين المصري أسباب ارتفاع الحليب ومشتقاته مؤكدا أن السبب الرئيسي هو ارتفاع اسعار الاعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الحليب البودره عالميا ووصوله الئ اسعار قياسيه مما اضطر اصحاب المعامل الذي يستعملون الحليب البودره التوجه الئ الحليب الخام يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر المازوت المستخدم في عملية تجميع الحليب من المزارعين للمعامل، عدا عن نفوق عدد كبير من الابقار بسبب مرض الجدري الذي لحق لهم مؤخرا، بالإضافة إلى ازدياد الطلب علئ الحليب في المنطقة الوسطئ وتهريب الحليب الى لبنان بسبب ارتفاع سعر الحليب البودره عالميا.



الاقتصاد اليوم