ميليشيات “قسد” تسلم العراق أكثر من 100 عنصر من “داعش”

كشفت ميليشيات “قوات سورية الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة أنها سلمت ما يقرب من 100 من إرهابيي “داعش” المحتجزين في سورية إلى الحكومة العراقية.



ونقلت وسائل إعلام عن الميليشيات قولها، إن عملية النقل تمت الأسبوع الماضي عند معبر حدودي بين سورية والعراق، مشيرة إلى أن الأشخاص المنقولين جميعهم عراقيون كانوا محتجزين في مراكز احتجاز تديرها الميليشيات في شمال شرق سورية.



هذا ولم يرد المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول، على طلب التعليق على هذا الأمر، لكن مصدرًا أمنيًا عراقيًا أكد لوكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، أن السلطات العراقية استقبلت معتقلين عراقيين من “القوات الكردية السورية”.





وكالات