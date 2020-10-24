ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها

نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات جديدة واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” اقتحمت يوم أمس بلدة الباغوز في ريف دير الزور وداهمت عدة منازل في حي العلاوي في البلدة واختطفت 5 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



ولفتت الوكالة إلى أن ميليشيا “قسد” تحاول قمع المحاولات الشعبية المتزايدة لطردها مع قوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة وذلك عبر تنفيذ حملات مداهمة على خلفية استهداف مقارها ونقاط انتشارها في منطقة الجزيرة.



وكانت “قسد” قد شنت حملة مداهمات مماثلة على البلدة يوم الإثنين الفائت واختطفت أحد الأهالي بعد أن فرضت طوقاً حول البلدة ونفذت عمليات تفتيش طالت عدداً من المنازل والسيارات العابرة.



كما داهمت “قسد” الأسبوع الفائت عدد من منازل الأهالي في مدينة الطبقة في ريف الرقة واختطفت عدد من الشباب لإلحاقهم قسراً في معسكرات تدريب.



وفي ريف الرقة الشمالي، خطفت ميليشيا “قسد” الأسبوع الفائت 3 مدنيين بعد مداهمتها منزلاً في قرية صكير واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وشهد ريف دير الزور خلال الأسابيع الماضية مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” في ظل استمرار انتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق شرق الفرات السوري.