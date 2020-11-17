ميليشيا “قسد” تختطف 3 نساء من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي انتهاكاتها بحق القاطنين في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه، حيث اختطفت 3 نساء من المخيم الذي يعيش قاطنوه أوضاعاً مأساوية نتيجة انعدام مقومات الحياة والأمان فيه واقتادتهن إلى جهة مجهولة.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن “مسلحين من ميليشيا (قسد) اقتحموا القسم الخامس من مخيم الهول للاجئين شرق الحسكة واختطفوا 3 نساء من المخيم واقتادوهن تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة”.



وشنت ميليشيا “قسد” يومي الأربعاء والخميس الفائتين حملة مداهمات طالت عدة أقسام داخل مخيم الهول واختطفت عدداً من القاطنين فيه بينهم نساء.



وفي مطلع الشهر الجاري توفيت طفلة جراء نقص الرعاية الصحية داخل المخيم وذلك في ظل استمرار تسجيل حالات وفيات الأطفال وللأسباب نفسها خلال الفترة الأخيرة.



ويقع “مخيم الهول”، على بعد ٤٥ كم إلى الشرق من مدينة الحسكة، ويأوي نحو ٦٣ ألف شخص، والتي كانت “قسد” قد أجلتهم من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في آذار من العام ٢٠١٩، قبل أن تعلن سيطرتها على بلدة “باغوز فوقاني”، التي كانت تعد آخر معاقل تنظيم “داعش” على الأراضي السورية.