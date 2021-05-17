تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل
تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة
فقه الاستبداد وفشل أنظمة الإسلام السياسي
تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب

ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي تنفيذ حملات المداهمة في عدد من القرى بمنطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واختطفت العديد من أبناء تلك القرى.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية أن مجموعات من مسلحي “قسد” داهمت عشرات المنازل في القرى التابعة لناحية مركدة وقرى الحمدي وصبيح والثلجة والشمساني بمنطقة الشدادي واختطفت 25 مدنياً واقتادتهم إلى إحدى المنشآت التي حولتها الميليشيا إلى سجن ضمن مركز مدينة الشدادي.

وكانت ميليشيا “قسد” داهمت مطلع الأسبوع الفائت قرية عجاجا الواقعة على طريق الحسكة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واختطفت 10 شبان من القرية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الرفض الشعبي لأهالي المنطقة الذين قطعوا الطرقات بالإطارات رفضاً لهذه الانتهاكات والتصرفات الإجرامية بحق أبنائهم.