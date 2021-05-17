ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي تنفيذ حملات المداهمة في عدد من القرى بمنطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واختطفت العديد من أبناء تلك القرى.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية أن مجموعات من مسلحي “قسد” داهمت عشرات المنازل في القرى التابعة لناحية مركدة وقرى الحمدي وصبيح والثلجة والشمساني بمنطقة الشدادي واختطفت 25 مدنياً واقتادتهم إلى إحدى المنشآت التي حولتها الميليشيا إلى سجن ضمن مركز مدينة الشدادي.



وكانت ميليشيا “قسد” داهمت مطلع الأسبوع الفائت قرية عجاجا الواقعة على طريق الحسكة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واختطفت 10 شبان من القرية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الرفض الشعبي لأهالي المنطقة الذين قطعوا الطرقات بالإطارات رفضاً لهذه الانتهاكات والتصرفات الإجرامية بحق أبنائهم.