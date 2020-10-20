ميليشيا “قسد” تختطف عدد من المدنيين وتطوق بلدات في ريفي الرقة ودير الزور

اختطفت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدد من الشبان في ريفي دير الزور والرقة.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر أهلية أن مجموعة من ميليشيا “قسد” داهمت عدد من منازل الأهالي بمدينة الطبقة في ريف الرقة واختطفت عدد من الشباب لإلحاقهم قسراً في معسكرات تدريب.



وفي ريف الرقة الشمالي، خطفت ميليشيا “قسد” 3 مدنيين بعد مداهمتها منزلاً في قرية صكير واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وكذلك الأمر في ريف دير الزور الشرقين حيث داهمت ميليشيا “قسد” في ريف دير الزور الشرقي بلدة الباغوز واختطفت أحد الأهالي بعد أن فرضت طوقاً حول البلدة ونفذت عمليات تفتيش طالت عدداً من المنازل والسيارات العابرة.



وتشن “قسد” باستمرار بمساندة قوات الاحتلال الأمريكي عمليات خطف ومداهمة واعتقالات بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، بهدف إجبارهم على “التجنيد الإجباري” وتطال الاعتقالات النساء والأطفال والكبار في السن والنساء.